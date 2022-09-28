Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил в его смерти директора певца Сергея Гороха

Брат российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил в его смерти директора певца Сергея Гороха. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По словам Толкача, проблема была в том, что Горох разрешал певцу алкоголь и сигареты, и такой образ жизни «просто уничтожил» певца. Он также допустил, что его брат употреблял «еще какие-то лекарства». «Но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре», — сказал Толкач.