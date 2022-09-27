Появились подробности смерти Бориса Моисеева

Baza: певца Бориса Моисеева нашли мертвым в московской квартире

Появились подробности смерти российского певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве. К нему пришел арт-директор Сергей Горох — именно он обнаружил тело музыканта.

Отмечается, что первой в квартире оказалась ритуальный агент. Она вызвала врачей скорой помощи, которые констатировали смерть Моисеева.

Артист скончался 27 сентября. Ему было 68 лет.

В последние несколько лет неоднократно сообщалось об ухудшении здоровья певца. В 2020 году Моисеев называл подобные новости слухами. «Ну, да, похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — говорил артист. По его словам, ему регулярно звонили журналисты с вопросами о его здоровье.

