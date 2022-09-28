Российский врач назвала действенные способы борьбы с целлюлитом

Диетолог Татьяна Филиппова назвала массаж действенным методом борьбы с целлюлитом

Российский диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова назвала способы борьбы с целлюлитом. Беседу с экспертом приводит Пятый канал.

Доктор заявила, что «апельсиновая корка» является распространенным косметическим дефектом и встречается практически у каждой женщины. «Образование корки не зависит от веса или возраста, так как это особенность строения подкожной жировой клетчатки, — уточнила эксперт.

Действенным методом борьбы против целлюлита, по мнению медика, является профессиональный или самомассаж. Врач также подчеркнула, что избавиться от целлюлита помогают липолитики и выравнивающая кожу озонотерапия.

В мае диетологи Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине"» назвали способы сохранить фигуру во время праздников и выходных. Врачи рекомендовали сохранить привычный режим сна и включать в рацион побольше овощей и фруктов.