Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский врач назвала действенные способы борьбы с целлюлитом

Диетолог Татьяна Филиппова назвала массаж действенным методом борьбы с целлюлитом

Фото: Shutterstock

Российский диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова назвала способы борьбы с целлюлитом. Беседу с экспертом приводит Пятый канал.

Доктор заявила, что «апельсиновая корка» является распространенным косметическим дефектом и встречается практически у каждой женщины. «Образование корки не зависит от веса или возраста, так как это особенность строения подкожной жировой клетчатки, — уточнила эксперт.

Действенным методом борьбы против целлюлита, по мнению медика, является профессиональный или самомассаж. Врач также подчеркнула, что избавиться от целлюлита помогают липолитики и выравнивающая кожу озонотерапия.

В мае диетологи Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине"» назвали способы сохранить фигуру во время праздников и выходных. Врачи рекомендовали сохранить привычный режим сна и включать в рацион побольше овощей и фруктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе
В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году
Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Мужчина сообщил об угрозе в московском метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.