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Отвергнутая женщина отправила жене любовника его интимные фотографии

Daily Record: женщина получила в день рождения интимные фотографии мужа от его любовницы

Фото: Michael Pointner / Unsplash

38-летняя Агне Балсин из шотландского города Данди, Великобритания, отправила интимные фотографии бывшего любовника его жене. Об этом сообщает Daily Record.

Жена получила снимки от отвергнутой любовницы в день рождения. Как сообщает окружной суд, Балсин разозлилась, когда узнала, что жена ее любовника отрицает их роман, который длился несколько лет и закончился в 2020 году, и решила доказать обратное. Сначала женщина прислала несколько фотографий обнаженного мужчины его жене с подписью «С днем рождения», а затем опубликовала снимки в социальной сети.

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Балсин была арестована за распространение личных интимных фотографий. Она призналась, что опубликовала снимки мужчины без его согласия. Женщина также призналась в намерении разместить более откровенные изображения, чтобы вызвать страх и тревогу у бывшего любовника и его жены.

В итоге Балсин приговорили к 100 часам общественных работ, а ее мобильный телефон конфисковали.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok из США узнала об измене молодого человека и придумала жестокий способ мести. Женщина принесла прах покойной матери бывшего возлюбленного к реке, поднялась на мост и развеяла прах над водой.

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Алиса Удовик
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