Вице-президент США осудила действия Китая в Тихом океане

Вице-президент США Камала Харрис осудила действия Китая в Тихом океане

Вице-президент США Камала Харрис осудила действия Китая в Тихом океане и пообещала углубить неофициальные связи с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Харрис сделала соответствующее заявление во время посещения крупнейшего в мире зарубежного объекта Военно-морских сил (ВМС) США в Йокосуке, недалеко от японской столицы.

«Китай подрывает ключевые элементы международного порядка, основанного на правилах», — сказала политик.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал Тайвань независимым государством. Дипломат отметил, что некоторые в Штатах считают остров частью Китая и выражают недовольство визитами американских представителей. Он уточнил, что придерживается другой точки зрения и неоднократно заявлял о ней.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.