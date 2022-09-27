Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Тайвань является независимым государством

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в ходе выстпуления на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн назвал Тайвань независимым государством. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что некоторые в США считают Тайвань частью Китая и выражают недовольство визитами американских представителей на остров. Он уточнил, что придерживается другой точки зрения и неоднократно заявлял о ней.