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Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Тайвань является независимым государством

Фото: Brian Snyder / Reuters

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в ходе выстпуления на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн назвал Тайвань независимым государством. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что некоторые в США считают Тайвань частью Китая и выражают недовольство визитами американских представителей на остров. Он уточнил, что придерживается другой точки зрения и неоднократно заявлял о ней.

Виктория Кондратьева
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