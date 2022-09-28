Девушка купила сумку люксового бренда и удивилась ее содержимому

Блогерша Саша Наранг купила сумку Coach и обнаружила в ней вещи бывшего владельца

Блогерша купила сумку люксового бренда Coach во время шопинга и удивилась ее содержимому. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети Саша Наранг рассказала, что приобрела новую белую сумку, на которую нанесен цветочный принт, не уточнив при этом название торговой точки. По словам девушки, по возвращении домой она обнаружила, что ей продали старую сумку, в которой остались личные вещи прошлого владельца.

На размещенных кадрах видно, что внутри изделия присутствовали банкноты, водительские права, банковские карточки, а также кошелек, помада и другие предметы. «Эшли, мы должны найти тебя, потому что я заплатила за твою сумку. Я хочу все тебе вернуть. Обещаю, что не буду трогать твои вещи! Почему мне вообще продали твою сумку?» — посетовала инфлюэнсер в ролике.

Благодаря тому, что публикация Наранг стала вирусной, вскоре нашлась владелица сумки — ею оказалась другая блогерша Эшли Квон. Последняя встретилась с автором поста и забрала свою вещь, которую она, как выяснилась, случайно оставила в магазине, где ее позже и приобрела героиня материала.

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. Эмма Хэмилтон рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.