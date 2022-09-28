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В России выявили 40 017 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 40 017 случаев COVID-19, выздоровели 61 515, умерли 111 человек

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 909 731. Об этом в среду, 28 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших COVID-19 составило 36 605.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4041), Свердловской области (2330) и в Самарской области (2001). Меньше всего — на Чукотке (5 случаев), в Ненецком округе (10 случаев), а также в Магаданской области (12 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3300. За этот же период 61 515 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 921 826.

За сутки умерли 111 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 054 человека.

Анастасия Шейкина
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