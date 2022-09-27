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В России выявили 36 605 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 36 605 случаев COVID-19, выздоровели 59 547, умер 101 человек

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 36 605 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 869 714. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших COVID-19 составило 40 188.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Свердловской области (2388), Москве (2089) и Санкт-Петербурге (2081). Меньше всего — в Чечне (один случай), на Чукотке (4 случая) и Сахалине (5 случаев).

По данным оперштаба, за сутки в России в связи с выздоровлением выписались 59 547 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 19 860 311. За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3652.

За сутки в России зарегистрировали 101 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 386 943 человека.

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Анна Щербакова
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