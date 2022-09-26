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В России выявили 40 188 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 40 188 случаев COVID-19, выздоровели 44 257, умерли 85 человек

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 40 188 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 833 109. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших COVID-19 составило 46 758.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (2470), Москве (2438) и Свердловской области (2367). Меньше всего — на Сахалине (6 случаев), Чукотке (12 случаев), а также в Ненецком округе (16 случаев). За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1526. За этот же период 44 257 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 800 764. За сутки умерли 85 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 386 842 человека.

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Анастасия Шейкина
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