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В России выявили 46 758 новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 46 758 случаев COVID-19, выздоровели 45 908, умерли 95 человек

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

За минувшие сутки в России выявили 46 758 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 20 792 921. Такие данные передает в воскресенье, 25 сентября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 сентября сообщалось о 51 269 новых случаев заражения коронавирусом.

По обновленным данным на 25 сентября, наибольшее число заражений выявили в Москве (3409), Санкт-Петербурге (3314) и Московской области (1306). Меньше всего — в Еврейской автономной области (18), Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (19) и Чукотском автономном округе (10).

По данным оперштаба, за сутки в российских регионах в связи с выздоровлением выписались 45 908 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 19 756 507. За сутки число госпитализаций составило 1936.

В России за сутки зарегистрировали 95 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 386 757 человек.

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Варвара Кошечкина
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