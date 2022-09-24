В России выявили 51 269 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 51 269 случаев COVID-19, выздоровели 58 412, умерли 111 человек

В России за минувшие сутки выявили 51 269 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 746 163. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 53 335.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4101), Санкт-Петербурге (3787) и Московской области (1655). Меньше всего — на Чукотке (15 случаев).

По информации оперштаба, за прошедшие сутки в российских регионах в связи с выздоровлением выписались 58 412 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 19 710 599. За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3528.

В России за сутки зарегистрировали 111 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 386 662 человека.