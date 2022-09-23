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В России выявили 53 335 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 53 335 случаев COVID-19, выздоровели 57 625, умерли 104 человека
СюжетПандемия в России

Фото: Anastasia Makarycheva / Reuters

В России за сутки выявили 53 335 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 694 894. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 53 457.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4923), Санкт-Петербурге (3936) и Воронежской области (2173). Меньше всего — на Чукотке (9 случаев).

По данным оперштаба, за сутки в российских регионах в связи с выздоровлением выписались 57 625 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 19 652 187. За сутки число госпитализаций составило 3915.

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 104 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 386 551 человек.

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Анна Щербакова
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