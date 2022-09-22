В России выявили 53 457 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 53 457 случаев COVID-19, выздоровели 57 019, умерли 106 человек

В России за сутки выявили 53 457 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 641 559. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 53 045.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (5994), Санкт-Петербурге (3865) и Воронежской области (2091). Меньше всего — на Чукотке (17 случаев), в Ненецком округе (25 случаев), а также в Магаданской области (27 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3719. За этот же период 57 019 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 594 562.

За сутки умерли 106 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 386 447 человек.