Подаривший дом ЛГБТ-организации певец купил новое жилье

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс купил новый дом в Лос-Анджелесе

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, который ранее подарил дом своего детства в Лас-Вегасе ЛГБТ-организации, купил новое жилье в Калифорнии. Он заплатил за объект почти шесть миллионов долларов, сообщает Dirt.

Певец приобрел здание в престижном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелисе. Ранее недвижимость принадлежала актеру Курту Расселу и актрисе Голди Хоун. Рейнольдс заплатил за объект 5,8 миллиона долларов (более 344 миллионов рублей). Дом выставили на продажу в январе и изначально попросили за него почти восемь миллионов долларов, однако позже стоимость снизили.

Двухэтажный особняк занимает 570 квадратных метров. Его возвели в 1955 году, но с течением времени провели капитальный ремонт. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, соединенная с кухней и обеденной зоной. На участке оборудован бассейн, а также есть гостевой дом с террасой, откуда открывается вид на город.

В марте 2021 года в рамках благотворительной кампании «Восемь миллионов долларов, восемь домов» от некоммерческой организации Encircle Рейнольдс передал свой дом в штате Невада — недвижимость решили превратить в один из приютов для ЛГБТ-молодежи.