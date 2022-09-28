Россиян предупредили о негативном влиянии сахарного диабета на зубы и десны

Стоматолог Анчаков: сахарный диабет может спровоцировать пародонтит и обострение кариеса

Сахарный диабет крайне отрицательно влияет на здоровье зубов и десен и может спровоцировать обострение кариеса или пародонтита, предупредили врачи-стоматологи Эдуард Анчаков и Виктория Шатаева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили россиянам эти и другие последствия данного эндокринного заболевания для здоровья ротовой полости.

Из-за сахарного диабета уровень глюкозы становится очень высоким не только в крови, но и в других жидкостях организма, объяснил доктор медицинских наук, главный врач клиники Mane Clinic Анчаков. Слюна с переизбытком сахара в составе оказывает негативное влияние на здоровье зубов — чаще всего из-за него обостряется кариес.

Сладкая среда служит отличной базой для размножения патогенной микрофлоры, которая активно разрушает эмаль, а затем и остальные ткани зуба. При низком качестве ухода за полостью рта даже при начальных признаках диабета зубы в буквальном смысле начинают сыпаться Эдуард Анчаков Врач-стоматолог, доктор медицинских наук, главный врач клиники Mane Clinic

Также высокий уровень глюкозы способствует формированию сначала мягкого зубного налета, а потом и твердых отложений, продолжил стоматолог. По его словам, это неизбежно приводит к развитию пародонтита. «Данная патология опасна тем, что при прогрессировании разрушает костную ткань. Зуб просто выпадает, так как в десне его больше ничего не держит», — предостерег Анчаков.

При длительном высоком уровне глюкозы организм постепенно обезвоживается, рассказала главный врач клиники «Город улыбок» Шатаева. Недостаток воды приводит к уменьшению количества слюны и к сухости во рту, а это, в свою очередь, способствует появлению галитоза (неприятного запаха изо рта), стоматита и кандидоза. Основной причиной развития этих болезней являются бактерии, которые размножаются в сладкой среде, и отсутствие должного ухода за полостью рта, продолжила стоматолог. Кроме того, диабет может спровоцировать гингивит.

Гингивит — это ранняя стадия воспаления десны. Его симптомами являются отеки и кровотечения. Отсутствие медицинского вмешательства позволяет микробам проникать все глубже к связке, удерживающей зуб. Его следствием является пародонтит — глубокое воспаление. Оно усиливает повреждение удерживающих зуб тканей образует зазор между ним и десной — пародонтальный карман. Следующей «жертвой» становится уже костная ткань, подверженная рассасыванию. В итоге ткани вокруг зуба уже не в состоянии его удержать на месте, и он выпадает Виктория Шатаева Врач-стоматолог, главный врач клиники «Город улыбок»

Ранее врач-стоматолог Сергей Ковальчук объяснил, почему у беременных обостряются болезни зубов. По его словам, практически все микроэлементы, поступающие в организм беременной женщины, уходят на правильное развитие ребенка. Из-за этого возникает дефицит необходимых для здоровья зубов полезных веществ.