Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиян предупредили о негативном влиянии сахарного диабета на зубы и десны

Стоматолог Анчаков: сахарный диабет может спровоцировать пародонтит и обострение кариеса

Фото: Rafael Rocha / Unsplash

Сахарный диабет крайне отрицательно влияет на здоровье зубов и десен и может спровоцировать обострение кариеса или пародонтита, предупредили врачи-стоматологи Эдуард Анчаков и Виктория Шатаева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили россиянам эти и другие последствия данного эндокринного заболевания для здоровья ротовой полости.

Из-за сахарного диабета уровень глюкозы становится очень высоким не только в крови, но и в других жидкостях организма, объяснил доктор медицинских наук, главный врач клиники Mane Clinic Анчаков. Слюна с переизбытком сахара в составе оказывает негативное влияние на здоровье зубов — чаще всего из-за него обостряется кариес.

Сладкая среда служит отличной базой для размножения патогенной микрофлоры, которая активно разрушает эмаль, а затем и остальные ткани зуба. При низком качестве ухода за полостью рта даже при начальных признаках диабета зубы в буквальном смысле начинают сыпаться

Эдуард АнчаковВрач-стоматолог, доктор медицинских наук, главный врач клиники Mane Clinic

Также высокий уровень глюкозы способствует формированию сначала мягкого зубного налета, а потом и твердых отложений, продолжил стоматолог. По его словам, это неизбежно приводит к развитию пародонтита. «Данная патология опасна тем, что при прогрессировании разрушает костную ткань. Зуб просто выпадает, так как в десне его больше ничего не держит», — предостерег Анчаков.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

При длительном высоком уровне глюкозы организм постепенно обезвоживается, рассказала главный врач клиники «Город улыбок» Шатаева. Недостаток воды приводит к уменьшению количества слюны и к сухости во рту, а это, в свою очередь, способствует появлению галитоза (неприятного запаха изо рта), стоматита и кандидоза. Основной причиной развития этих болезней являются бактерии, которые размножаются в сладкой среде, и отсутствие должного ухода за полостью рта, продолжила стоматолог. Кроме того, диабет может спровоцировать гингивит.

Гингивит — это ранняя стадия воспаления десны. Его симптомами являются отеки и кровотечения. Отсутствие медицинского вмешательства позволяет микробам проникать все глубже к связке, удерживающей зуб. Его следствием является пародонтит — глубокое воспаление. Оно усиливает повреждение удерживающих зуб тканей образует зазор между ним и десной — пародонтальный карман. Следующей «жертвой» становится уже костная ткань, подверженная рассасыванию. В итоге ткани вокруг зуба уже не в состоянии его удержать на месте, и он выпадает

Виктория ШатаеваВрач-стоматолог, главный врач клиники «Город улыбок»

Ранее врач-стоматолог Сергей Ковальчук объяснил, почему у беременных обостряются болезни зубов. По его словам, практически все микроэлементы, поступающие в организм беременной женщины, уходят на правильное развитие ребенка. Из-за этого возникает дефицит необходимых для здоровья зубов полезных веществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Захарова заинтересовалась заявлением польского депутата по «Северному потоку»
В Турции оценили последствия отказа банков работать с картами «Мир»
Россиянка побывала в Адлере и осудила не соблюдающих нормы приличия туристов
Москвичам перечислили разрешенные темы для граффити на фасадах столичных зданий
Известный рэпер решил избавиться от дома в Майами
Посол Антонов предупредил о подходе США к опасной грани
Россиян предупредили о негативном влиянии сахарного диабета на зубы и десны
Надзирательница помогла возлюбленному сбежать из тюрьмы
Ураган полностью обесточил латиноамериканскую страну
Подлежащих частичной мобилизации россиян предупредили об актах мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.