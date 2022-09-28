Названы самые модные джинсы на осень

Редакторы журнала The Voice назвали джинсы карго самыми модными осенью 2022 года

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные джинсы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь актуальными станут «расслабленные» джинсы и модели с супервысокой талией. По словам экспертов, данные варианты отлично подходят для осеннего сезона, поскольку они практичны и удобны в носке.

Кроме того, в списке трендов оказались джинсы карго и прямого кроя, которые за последнее время стали особенно популярными. Однако в первом случае специалисты рекомендуют обратить внимание на модели из более плотной ткани, а во втором — со стрелками на штанинах как у классических брюк.

Ранее в сентябре редакторы журнала Grazia перечислили самые модные модели брюк на осень. Так, авторы материала выделили брюки карго, на низкой посадке и с разрезами на штанинах. Вдобавок актуальными оказались брюки из кожи и в мужском стиле.