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Названы самые модные джинсы на осень

Редакторы журнала The Voice назвали джинсы карго самыми модными осенью 2022 года

Фото: Spencer Quast / Unsplash

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные джинсы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь актуальными станут «расслабленные» джинсы и модели с супервысокой талией. По словам экспертов, данные варианты отлично подходят для осеннего сезона, поскольку они практичны и удобны в носке.

Кроме того, в списке трендов оказались джинсы карго и прямого кроя, которые за последнее время стали особенно популярными. Однако в первом случае специалисты рекомендуют обратить внимание на модели из более плотной ткани, а во втором — со стрелками на штанинах как у классических брюк.

Ранее в сентябре редакторы журнала Grazia перечислили самые модные модели брюк на осень. Так, авторы материала выделили брюки карго, на низкой посадке и с разрезами на штанинах. Вдобавок актуальными оказались брюки из кожи и в мужском стиле.

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Мария Винар
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