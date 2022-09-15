Названы самые модные модели брюк на осень

Редакторы журнала Grazia назвали брюки на низкой посадке самыми модными осенью 2022 года

Редакторы журнала Grazia назвали самые модные модели брюк на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь эксперты выделили брюки карго, которые стали популярными еще в прошлом сезоне благодаря удобному крою и накладным карманам. При этом специалисты порекомендовали не сочетать данную вещь с блузками и свитерами в расслабленном стиле.

Помимо прочего, в список попали модели на низкой посадке и с разрезами на штанинах. Вдобавок актуальными оказались брюки из кожи и в мужском стиле. Однако, в свою очередь, авторы материала пояснили, что при покупке последних необходимо обращать внимание на приталенный верх, чтобы подчеркнуть фигуру.

В заключение журналисты порекомендовали присмотреться к брюкам с контрастным поясом, которые можно носить в офисе. Утверждается, что консультант по моде и ведущий телепрограммы «Проект "Подиум"» Тим Ганн сравнивал популярные в 1990-х годах трусы, выглядывающие из-под джинсов с низкой посадкой, с китовыми хвостами. В настоящее время этот модный элемент трансформировался в сдвоенный пояс брюк, объясняют эксперты.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Symbol назвали модную замену плащу на осень 2022 года. По словам экспертов, в грядущем сезоне оказались в тренде кейпы — верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук вместо рукавов. Изделия ярких оттенков появились в коллекции бренда Valentino, а их удлиненный вариант с заостренным капюшоном фигурировал на показах марки Gabriela Hearst.