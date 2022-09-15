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Названы самые модные модели брюк на осень

Редакторы журнала Grazia назвали брюки на низкой посадке самыми модными осенью 2022 года

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала Grazia назвали самые модные модели брюк на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь эксперты выделили брюки карго, которые стали популярными еще в прошлом сезоне благодаря удобному крою и накладным карманам. При этом специалисты порекомендовали не сочетать данную вещь с блузками и свитерами в расслабленном стиле.

Помимо прочего, в список попали модели на низкой посадке и с разрезами на штанинах. Вдобавок актуальными оказались брюки из кожи и в мужском стиле. Однако, в свою очередь, авторы материала пояснили, что при покупке последних необходимо обращать внимание на приталенный верх, чтобы подчеркнуть фигуру.

В заключение журналисты порекомендовали присмотреться к брюкам с контрастным поясом, которые можно носить в офисе. Утверждается, что консультант по моде и ведущий телепрограммы «Проект "Подиум"» Тим Ганн сравнивал популярные в 1990-х годах трусы, выглядывающие из-под джинсов с низкой посадкой, с китовыми хвостами. В настоящее время этот модный элемент трансформировался в сдвоенный пояс брюк, объясняют эксперты.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Symbol назвали модную замену плащу на осень 2022 года. По словам экспертов, в грядущем сезоне оказались в тренде кейпы — верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук вместо рукавов. Изделия ярких оттенков появились в коллекции бренда Valentino, а их удлиненный вариант с заостренным капюшоном фигурировал на показах марки Gabriela Hearst.

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Мария Винар
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