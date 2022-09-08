Названа модная замена плащу на осень
Редакторы журнала The Symbol назвали модную замену плащу на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам экспертов, в грядущем сезоне оказались в тренде кейпы — верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук вместо рукавов. Так, данные изделия ярких оттенков появились в коллекции бренда Valentino, а их удлиненный вариант с заостренным капюшоном фигурировал на показах марки Gabriela Hearst. При этом журналисты предложили сочетать указанные предметы гардероба с балаклавами и казаками или высокими сапогами.
Известно, что кейпы ведут свою историю со времен раннего Средневековья и родственны шерстяным рыцарским плащам. Отмечается, что в настоящее время их предпочитают для загородного отдыха члены британской королевской семьи.
Ранее в сентябре стилист Екатерина Соколовская назвала модную замену джинсам на осень и зиму. Альтернативой данным изделиям из денима станут брюки из экокожи различного кроя — от облегающих до свободных. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки палаццо с защипами, которые визуально удлиняют ноги, а также зауженные книзу штаны.