Названа модная замена плащу на осень

The Symbol назвал кейпы модной заменой плащу на осень 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали модную замену плащу на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в грядущем сезоне оказались в тренде кейпы — верхняя одежда в виде накидки с прорезями для рук вместо рукавов. Так, данные изделия ярких оттенков появились в коллекции бренда Valentino, а их удлиненный вариант с заостренным капюшоном фигурировал на показах марки Gabriela Hearst. При этом журналисты предложили сочетать указанные предметы гардероба с балаклавами и казаками или высокими сапогами.

Известно, что кейпы ведут свою историю со времен раннего Средневековья и родственны шерстяным рыцарским плащам. Отмечается, что в настоящее время их предпочитают для загородного отдыха члены британской королевской семьи.

Ранее в сентябре стилист Екатерина Соколовская назвала модную замену джинсам на осень и зиму. Альтернативой данным изделиям из денима станут брюки из экокожи различного кроя — от облегающих до свободных. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки палаццо с защипами, которые визуально удлиняют ноги, а также зауженные книзу штаны.