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Россиянина осудили на 16 лет за домогательства к восьмилетней падчерице

В Магадане педофилу дали 16 лет за сексуальные домогательства к восьмилетней падчерице

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Магадане суд приговорил 44-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за домогательства к восьмилетней падчерице. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2018 по 2019 год фигурант проживал с сожительницей и ее маленькой дочерью в Магадане, а затем в Крыму. Когда педофил оставался наедине с девочкой, то приставал к ней.

Школьнице была оказана психологическая помощь и проведена медико-социальная реабилитация.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, домогавшегося малолетнего пасынка.

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Екатерина Власова
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