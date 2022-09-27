Россиянин домогался малолетнего пасынка и получил 13 лет колонии

В Саратовской области осудили на 13 лет педофила, домогавшегося малолетнего пасынка

В Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, домогавшегося малолетнего пасынка. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью в январе 2021 года педофил остался наедине с ребенком в квартире города Энгельс. Там он приставал к мальчику. Потерпевший рассказал о случившемся отцу, который и обратился в полицию.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, который шесть лет насиловал дочь.