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Российская ведущая раскрыла детали пластической операции

Российская ведущая Алла Довлатова сообщила, что сделала пластическую операцию

Фото: @alla_dovlatova

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что сделала пластическую операцию. Детали хирургического вмешательства она раскрыла на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

По словам ведущей, ей провели эндоскопическую подтяжку лба и верхних век. Она также добавила, что реабилитационный период был быстрым: через 20 дней следы от операции исчезли.

«Когда я сделала пластическую операцию, мой хирург мне сказал: "Картину всю, как это будет, ты увидишь только через полгода". Вот теперь как раз и прошло полгода после моей пластической операции, но то, что я ее сделала, знают только те, кому я об этом рассказала. Потому что сделали мне ее идеально естественно. Не натянули лицо, а просто сняли десяток лет, как по волшебству», — рассказала она.

В январе 2021 году Алла Довлатова раскрыла способ похудеть после новогодних праздников. По словам ведущей, главное в ее методе — продержаться неделю, соблюдая специальный режим, после чего человек втягивается, и ему становится легче.

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Денис Савосин
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