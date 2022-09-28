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Эрдоган предложил Зеленскому помощь в создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Фото: AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил помощь Анкары в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Россией и Украиной, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершен. Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным», — заявили в пресс-службе.

Ранее Эрдоган назвал целью официальной Анкары организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. По мнению турецкого лидера, личная встреча Зеленского и Путина позволит президентам добиться «устойчивого прекращения огня». Эрдоган также выразил благодарность украинскому и российскому лидерам за содействие в процессе обмена военнопленными.

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Анжелика Бережная
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