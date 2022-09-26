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Эрдоган назвал встречу Путина и Зеленского своей целью

Президент Турции Эрдоган назвал встречу Путина и Зеленского целью Анкары

Фото: Mary Altaffer / AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал целью официальной Анкары организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению турецкого лидера, личная встреча Зеленского и Путина позволит президентам добиться «устойчивого прекращения огня». Эрдоган также выразил благодарность украинскому и российскому лидерам за содействие в процессе обмена военнопленными.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Путин заявил Эрдогану о готовности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях. По словам министра, глава России сказал об этом Эрдогану на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Николай Чигасов
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