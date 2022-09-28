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США призвали страны ЕС быстрее предоставлять финансовую помощь Украине

FT заявила о призывах США к странам ЕС быстрее предоставлять финансовую помощь Украине

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Власти США призывают страны Евросоюза (ЕС) быстрее предоставлять финансовую помощь Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщает издание, представители Белого дома выразили недовольство медленным темпом предоставления европейской экономической помощи Киеву.

Отмечается, что Вашингтон «часто контактирует» со странами Евросоюза по вопросу «оперативного предоставления обещанной экономической помощи Украине».

По словам неназванного в статье американского чиновника, Европа должна «быстрее предоставлять обещанную помощь, увеличить свои обязательства и отдать приоритет предоставления помощи в форме грантов, а не кредитов.

Ранее стало известно о подготовке США военной помощи Украине еще на миллиард долларов.

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Татьяна Антоненко
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