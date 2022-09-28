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В Запорожской области заявили о выходе из состава Украины

Владимир Рогов заявил, что Запорожская область больше не является частью Украины

Фото: РИА Новости

Запорожская область официально выходит из состава Украины и больше не является частью республики. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он указал на официальные подведенные итоги референдума и подчеркнул, что местные жители приняли «окончательное и необратимое решение», несмотря на тактику украинских властей по запугиванию, обстрелу и терактам в регионе. «Мы возвращаемся домой, в Россию», — добавил Рогов.

После подсчета 100 процентов бюллетеней на референдуме по вхождению Запорожской области в состав России сообщалось, что за соответствующее решение высказались 93,11 процента избирателей. Аналогичными результатами также завершились референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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