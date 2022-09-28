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Сообщение о взрыве в Дагестане оказалось недостоверным

Сообщение о взрыве из-за мобилизации в Дагестане оказалось недостоверным

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сообщение о взрыве из-за мобилизации в Дагестане оказалось недостоверным.

В соцсетях 28 сентября стало распространятся видео с плашкой Telegram-канала InformNapalm. Утверждается, что в Дагестане отец взорвал себя вместе с полицейским, который хотел мобилизовать его сына. На кадрах видно драку и момент взрыва.

На самом деле распространяемое видео появилось еще в 2021 году. Теракт случился у здания суда в сирийском городе Тартус. На кадрах, которые были обрезаны при распространении в 2022 году, исчез момент, на котором видны портреты президента Сирии Башара Асада.

В Telegram-канале InformNapalm найти пост с соответствующим видео на момент публикации уже не удалось. Также пост размещал Telegram-канал «Украина Сейчас» — на данный момент он также удален.

В комментариях к этому ролику на YouTube, который также распространили 28 сентября с недостоверной информацией, пользователи с недоверием отнеслись к сведениям от автора. «Это Сирия, 2021 год. Ребята, все очень просто — делаете скриншот видео и пропускаете через "Яндекс.Картинки". Выходите на искомое видео. В начале исходника, который длиннее по хронометражу, виден даже портрет Асада», — отметил один из пользователей YouTube.

Новость не привлекла внимания российских СМИ. Во «ВКонтакте» удалось найти пять постов с недостоверной информацией. В четырех из них автор запретил комментировать видео, а в пятом комментариев просто нет.

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Варвара Кошечкина
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