У здания суда в Сирии устроили теракт

В Сирии у здания суда в городе Тартус устроили теракт. Кадры, якобы сделанные на месте происшествия, публикуют в Twitter.

Между двумя неизвестными началась драка, после чего один из них снял с бомбы взрыватель. По словам источника, на который ссылается издание Asharq Al-Awsat, речь идет об адвокате и неизвестном мужчине, причиной их ссоры стал семейный конфликт. Утверждается, что себя взорвал второй мужчина. По предварительным данным, пострадало 11 человек, пишет телеканал «Звезда».

По последним данным, среди пострадавших есть трое офицеров. Два человека убиты.