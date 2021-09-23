Женщина из Швеции увезла пятерых детей на войну в Сирию

SVT: женщина из Швеции вступила в ИГ и увезла пятерых детей на войну в Сирию

Женщина из Швеции присоединилась к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и привлекла своего ребенка к участию в войне в Сирии. Об этом сообщает SVT.

49-летнюю многодетную мать арестовали в Стокгольме и предъявили ей обвинения в военном преступлении и нарушении норм международного права. Прокурор подозревает задержанную женщину в том, что она совместно с другими лицами способствовала тому, что ребенок младше 15 лет был использован в качестве солдата.

По информации телеканала, шведка уехала в Сирию в 2013 году, где вступила в ИГ, и увезла с собой пятерых детей. В тот момент в стране уже был в разгаре военный конфликт. SVT пишет, что двое детей впоследствии скончались в возрасте 14 и 18 лет. Еще два ребенка были переданы органам опеки после возвращения в Швецию.

В июне генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил, что более восьми тысяч детей использовали в качестве солдат в различных военных конфликтах в 2020 году. По данным его доклада, 8521 ребенка заставили участвовать в военных действиях по всему миру. 2674 детей были убиты и 5748 ранены в ходе различных столкновений.