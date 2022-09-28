Российский стилист назвала главные модные ошибки девушек

Российский стилист Диана Ходаковская посоветовала девушкам не заправлять джинсы в сапоги

Российский эксперт по стилю Диана Ходаковская перечислила главные модные ошибки девушек. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Woman's Day.

По словам стилиста, многие подбирают к своему гардеробу неправильную обувь. В связи с этим эксперт призвала читательниц не носить темные ботинки на босу ногу, с прозрачными колготками и одеждой светлых тонов. При этом она посоветовала не заправлять джинсы в сапоги и надевать классические спортивные кроссовки только на тренировки.

Помимо прочего, Ходаковская отметила, что не стоит в своем образе сочетать несколько ярких вещей, в том числе сделанных из разных материалов. В качестве примера она привела комбинацию плиссированной юбки с шерстяным свитером, где второй предмет гардероба стоит заменить на кашемировый кардиган.

Кроме того, специалист порекомендовала не покупать одежду на размер меньше, поскольку она будет обтягивать и подчеркивать недостатки фигуры. Вдобавок эксперт предложила обратить внимание на подбор нижнего белья. Данного предмета гардероба не должно быть видно под одеждой, поэтому необходимо выбирать данные комплекты бежевых тонов, утверждает собеседница издания.

В заключение Ходаковская рассказала, что образ современной девушки не включает в себя обилие ювелирных украшений — лучше остановиться на трех аксессуарах.

Ранее в сентябре модные редакторы журнала Maria Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки.