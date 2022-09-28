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Летевший в Казахстан самолет развернулся в воздухе из-за неисправности

Вылетевший в Алма-Ату самолет вернется в Шереметьево из-за отказа тормозной системы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Летевший в Казахстан пассажирский самолет экстренно развернулся в воздухе из-за неисправности на борту. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что лайнер, вылетевший из Москвы в Алма-Ату, вынужден вернуться в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа тормозной системы. По информации собеседника издания, пилоты подали аварийный сигнал о технической неисправности. Воздушное судно направлено на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 28 сентября, отечественный пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Минеральных водах из-за технической неисправности. Самолет следовал по маршруту Москва — Ереван. Посадка прошла благополучно.

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Валентина Процкова
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