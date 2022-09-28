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69-я параллель

Беспилотники начнут мониторить леса Красноярского края

Красноярская компания создала беспилотники для мониторинга лесов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Denis Volkov / Unsplash

Лесничествам Красноярского края передадут новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые начнут мониторить лесные пожары, выявлять нарушения на лесосеках и создавать фотографические планы местности. Об этом сообщила пресс-служба правительства края в среду, 28 сентября.

До конца текущего года компания «АВАКС-ГеоСервис» изготовит пять таких аппаратов по госконтракту. Детали беспилотников созданы из углепластика. Отмечается, что максимальный вес БПЛА достигает 30 килограммов, он может летать на расстояния до 500 километров и находиться в воздухе до шести часов при разных погодных условиях. Сбор такого беспилотника занимает менее получаса.

«В нашем регионе БПЛА уже применяются в лесной отрасли. Планируется использовать их для работы в других отраслях, например, транспортной, и в сельском хозяйстве», — рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, добавив, что беспилотники ускорят процесс получения информации и принятия управленческих решений.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике разместят беспилотники-невидимки в виде непроницаемого радарного заслона. Работы проводятся в рамках восстановления некогда утраченной радиолокационной системы, развернутой на арктическом побережье в советское время.

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Варвара Родикова
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