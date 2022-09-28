Беспилотники начнут мониторить леса Красноярского края

Красноярская компания создала беспилотники для мониторинга лесов

Лесничествам Красноярского края передадут новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые начнут мониторить лесные пожары, выявлять нарушения на лесосеках и создавать фотографические планы местности. Об этом сообщила пресс-служба правительства края в среду, 28 сентября.

До конца текущего года компания «АВАКС-ГеоСервис» изготовит пять таких аппаратов по госконтракту. Детали беспилотников созданы из углепластика. Отмечается, что максимальный вес БПЛА достигает 30 килограммов, он может летать на расстояния до 500 километров и находиться в воздухе до шести часов при разных погодных условиях. Сбор такого беспилотника занимает менее получаса.

«В нашем регионе БПЛА уже применяются в лесной отрасли. Планируется использовать их для работы в других отраслях, например, транспортной, и в сельском хозяйстве», — рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, добавив, что беспилотники ускорят процесс получения информации и принятия управленческих решений.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике разместят беспилотники-невидимки в виде непроницаемого радарного заслона. Работы проводятся в рамках восстановления некогда утраченной радиолокационной системы, развернутой на арктическом побережье в советское время.