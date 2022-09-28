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Грузия осудила референдумы о присоединении к России

МИД Грузии осудил референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Министерство иностранных дел Грузии осудило референдумы о присоединении к России, проведенные в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

В МИД республики назвали референдумы «незаконными» и расценили их как «попытки аннексии территории Украины». «Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что проведение референдумов также осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Алевтина Запольская
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