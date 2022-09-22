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НАТО осудила референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

НАТО осудила готовящиеся референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет НАТО «в самой жесткой форме» осудил готовящиеся референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

«Мы осуждаем в самой жесткой форме планы проведения так называемых референдумов по присоединению к России украинских регионов, частично контролируемых российскими военными. Страны НАТО не признают эту незаконную аннексию. Эти земли — это Украина. Мы призываем все страны отвергнуть попытки территориальных захватов России», — говорится в документе.

В НАТО обвинили Россию в «эскалации конфликта» из-за объявленной в стране частичной мобилизации и заверили Киев в «непоколебимой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности».

«Страны НАТО остаются полны решимости в предоставлении политической и практической помощи Украине в защите против российской агрессии», — отмечается в заявлении. В нем также подчеркивается, что страны альянса «едины в готовности защищать каждый дюйм территории НАТО».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что после завершения референдумов возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет.

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Марина Совина
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