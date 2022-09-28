Сантехник выиграл в лотерею миллионы и потратил их на наркотики во имя гедонизма

Daily Star: мужчина сорвал куш в лотерее, стал наркоманом и купил оружие

Джошуа Уинслет, выигравший состояние в лотерею, бросил работу и стал наркоманом. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина, работавший сантехником, сорвал куш в размере 13,5 миллиона фунтов стерлингов (848,6 миллиона рублей) в 2017 году, после чего купил недвижимость в Южной Австралии и Новой Зеландии. Уинслет также начал употреблять наркотики и потратил много денег на оружие, несмотря на то, что его финансами управляли родители через трастовый фонд. Полиция провела обыск в его доме в Австралии в 2020 году, где обнаружила кокаин и марихуану, а также пистолет и боеприпасы.

Сообщается, что в процессе обыска дом находился в ужасном состоянии: повсюду были мусор и грязь. Оказалось, что Уинслет часто приглашал к себе людей с наркотической зависимостью и устраивал вечеринки. Сотрудник суда сообщил, что мужчина «потерял мотивацию» к жизни и предпочел, как он сам утверждал, «гедонистический образ жизни».

Уинслет был арестован и обвинен в сбыте психоактивных веществ и хранении нелицензированного огнестрельного оружия. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения с возможностью условно-досрочного освобождения. Однако позже приговор был смягчен, и мужчина получил двухлетнее условное заключение под поручительство.

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