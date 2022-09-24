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Женщина забыла о лотерейном билете и чуть не лишилась трех миллионов рублей

UPI: жительница США забыла о лотерейном билете и чуть не лишилась 50 тысяч долларов

Фото: unsplash

В США женщина забыла о купленном билете лотереи Powerball и чуть не лишилась 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Жительница штата Миссури рассказала, что купила билет на розыгрыш 16 июля в одном из магазинов сети Walmart и вскоре забыла об этом. Билет пролежал в сумочке американки более месяца.

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Женщина обнаружила его, только когда зашла в магазин, чтобы проверить другой лотерейный билет. Она решила просканировать найденный билет вместе с новым, и оказалось, что именно первый был выигрышным.

Американка сказала, что очень обрадовалась нежданной победе и потратит деньги на погашение студенческих кредитов. «Это отличный подарок!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница США, сорвала джекпот благодаря ошибке при покупке лотерейных билетов. Она случайно купила билет не на тот тираж, на который собиралась.

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Никита Савин
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