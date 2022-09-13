Женщина перепутала лотерейные билеты и выиграла три миллиона рублей

UPI: женщина из США по ошибке купила не те лотерейные билеты и выиграла 50 тысяч долларов

70-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала джекпот благодаря ошибке при покупке лотерейных билетов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина зашла в магазин, чтобы купить билеты, но случайно перепутала тираж. По ее словам, когда она проверяла результаты розыгрыша, то обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).

«Я не могла в это поверить, — призналась победительница. — Прежде я выигрывала максимум 500 долларов (30 тысяч рублей), так что это мой самый большой выигрыш. У меня столько планов на эти деньги». Она добавила, что собирается использовать полученную сумму для погашения ипотеки.

Ранее сообщалось, что жительница штата Южная Каролина отправилась за пиццей к семейному обеду и внезапно разбогатела, купив билет моментальной лотереи. Она также выиграла 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).