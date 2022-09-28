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США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики

Минобороны Швеции: отработана оборона Прибалтики системами HIMARS

Фото: Lockheed Martin

США, Германия и Швеция ударами реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS отработали оборону Прибалтики. Об этом сообщает Минобороны Швеции.

Учения начались с прилета из Германии военно-транспортного самолета, который доставил в Швецию установку HIMARS, приписанную к 56-е командованию полевой артиллерии армии США в Европе и Африке. РСЗО выпустила шесть ракет, после чего была обратно загружена в самолет и отправлена в Германию.

Для стрельбы использовались 227-миллиметровые реактивные снаряды М31 с осколочно-фугасной боевой частью массой 91 килограмм, наводимые посредством GPS.

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«С реактивной артиллерией, такой как HIMARS, [шведский остров в Балтийском море] Готланд можно защищать с материка или Прибалтику — с Готланда», — утверждается в пресс-релизе шведского военного ведомства.

Аналогичные учения состоялись в ноябре 2020 года, когда сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет в воздух, после чего вернули установки в Германию.

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Иван Потапов
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