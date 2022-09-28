МИД Венгрии оценил эффект антироссийских санкций на Европу

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что санкции против России привели ЕС к энергокризису

Именно антироссийские санкции со стороны ЕС привели Европу к энергокризису, решение которого требует поиска новых партнеров для импорта ресурсов. Так эффект от ограничений, направленных против России, оценил глава МИД Венгрии Питер Сийярто на конференции Организации тюркских государств в Алмате, сообщает ТАСС.

«Сегодня в Алматы встречаются министры энергетики тюркских государств, и мы, венгры, будем единственными из Евросоюза, кто сядет за стол переговоров. Санкции Брюсселя ввергли Европу в энергетический кризис. Эту ситуацию необходимо разрешить, а для этого необходимы новые партнеры», — заявил Сийярто.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений на перевозку российской нефти. Согласно идее, европейским судам будет запрещено перевозить топливо из России, если его цена превысит определенный порог.