Европа захотела ввести новые санкции против российской нефти

ЕС задумался о запрете на перевозки нефти из России в рамках введения потолка цен

Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений на перевозку российской нефти. Согласно идее, европейским судам будет запрещено перевозить топливо из России, если его цена превысит определенный порог, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Мера поможет исключить появление лазеек в санкциях против России и согласовать потолок цен на нефть с «Большой семеркой», рассказал один из источников. Запрет на перевозку российской нефти европейскими судами был исключен из прошлых пакетов санкций из-за несогласия Греции и Кипра, экономика которых зависит от индустрии танкерных транспортировок.

По словам источников, для реализации запрета в рамках потолка цен Евросоюзу, а также Великобритании придется скорректировать ранее принятые санкции. При этом страны Европы пока не договорились об уровне предельной стоимости российской нефти.

Издание отмечает, что в блоке могут возникнуть разногласия по поводу новых санкций. Государства, ранее добившиеся исключения из запрета на трубопроводные поставки нефти, скорее всего, захотят получить гарантии, что льготы останутся в силе. В то же время страны, импортирующие нефть по морю, потенциально будут возражать насчет неравных условий.

28 сентября Еврокомиссия озвучит новые предложения в отношении потолка цен на нефть, а также смягчения санкций против России. Исполнительный орган собирается снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».