Европа собралась смягчить некоторые санкции против России

Источники Politico: Евросоюз собирается смягчить санкции на удобрения и цемент из России

Европейская комиссия (ЕК) 28 сентября озвучит предложения по новому пакету санкций против России, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.

ЕК предложит ввести потолок цен на российскую нефть. При этом Европа собирается смягчить некоторые санкции против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».

Ранее стало известно, что европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации. Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года.

13 сентября сообщалось, что Еврокомиссия отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов организации. При этом ЕК настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний.