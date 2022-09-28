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В России зафиксирована недельная инфляция после длительной дефляции

Недельная инфляция в России после двух месяцев дефляции составила 0,08 процента

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Недельная инфляция в России — с 20 по 26 сентября — составила 0,08 процента. Ранее в стране фиксировалась длительная дефляция, сообщил Росстат.

В течение двух месяцев — с начала июля — в России наблюдалась лишь дефляция. Как указали в Минэкономики, инфляция в годовом выражении за неделю замедлилась — 26 сентября она составила 13,71 процента, тогда как неделей ранее достигала 13,92 процента.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин высказал мнение, что темпы роста цен в России остаются низкими. По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до четырех процентов в 2024 году.

7 сентября президент России Владимир Путин пообещал снижение инфляции к концу года до уровня 12 процентов. При этом в следующем году, уверен он, рост цен подойдет к целевому показателю в четыре процента, а в первом квартале остановится на уровне пяти-шести процентов.

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Алина Гончарова
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