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В ЦБ назвали темпы роста цен в России низкими

Зампред ЦБ Заботкин: темпы роста цен в России остаются низким

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Темпы роста цен в России остаются низким, считает зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до четырех процентов в 2024 году. По итогам этого года показатель будет 11-13 процентов, в 2023 году — 5-7 процентов. Заботкин также допускает улучшение прогноза по ВВП России в октябре.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал снижение инфляции к концу года до уровня 12 процентов. При этом в следующем году, уверен он, рост цен подойдет к целевому показателю в 4 процента, а в первом квартала остановится на уровне 5-6 процентов.

Укрепление курса рубля и дефляция, которая продолжается уже больше месяца, создают угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики, заявил в июне глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Платон Щукин
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