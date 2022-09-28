Спрос на iPhone упал

Bloomberg: Apple отказалась увеличивать производство iPhone 14 из-за падения спроса

Apple отказалась увеличивать производство смартфонов серии iPhone 14. Об этом сообщает Bloomberg.

Два знакомых с ситуацией источника на правах анонимности сообщили агентству, что Apple не будет увеличивать производство смартфонов. Ранее компания планировала произвести большее количество новых устройств, но после выхода аппаратов серии iPhone 14 в продажу и падения спроса отказалась от этой идеи.

По словам специалистов, во второй половине года компания Тима Кука намерена произвести около 90 миллионов устройств. Ранее в корпорации полагали, что будет разумным произвести не менее 96 миллионов единиц смартфонов. Инсайдеры агентства также рассказали, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max пользуются большей популярностью, чем iPhone 14.

Аналитики Bloomberg отметили, что снижение спроса на аппараты серии iPhone 14 связано с растущей инфляцией и ситуацией на Украине. Также китайский рынок техники, который считается одним из крупнейших в мире, в настоящий момент переживает спад. Так, за первые три дня после выхода новых смартфонов Apple в продажу компания реализовала на 11 процентов устройств меньше, чем аппаратов iPhone 13 за тот же период прошлого года.

Ранее авторитетный инсайдер Мин Чи Ко заявил, что Apple увеличила производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max примерно на 10 процентов. При этом производство базовых iPhone 14, которые не пользуются большой популярностью, сократили.