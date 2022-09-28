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Алеся Кафельникова вышла на подиум в Париже в белье

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на показе бренда Etam в розовом белье

Кадр:@kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в откровенном образе. Соотвестующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда нижнего белья Etam, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость появилась на подиуме в комплекте розового цвета, состоящего из кружевного бюстгальтера и украшенных на поясе атласным бантом трусах. Ее образ был дополнен белыми полупрозрачными носками и открытыми коричневыми босоножками на широком каблуке.

Визажисты сделали акцент на естественный внешний вид, добавив к губам помаду нюдового оттенка. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на ровный пробор и уложили их в небольшие локоны.

В августе модель Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после рождения дочери. По словам звезды, поддерживать форму ей помогают постоянные тренировки и правильное питание. Кроме того, манекенщица призналась, что не ест после 18 часов вечера.

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Мария Винар
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