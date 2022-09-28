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Парикмахер раскрыла секрет идеальной укладки Кейт Миддлтон

Блогерша @bekah_and_co: сохранять идеальную укладку Кейт Миддлтон помогают сетки для волос
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон . Фото: Tim Rooke / Reuters

Блогерша с никнеймом @bekah_and_co раскрыла секрет идеальной укладки супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма герцогини Корнуолльской Кэтрин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер из США рассказала, что сохранять аккуратную прическу даже в ветреную или дождливую погоду Кейт Миддлтон помогают сетки для волос. «Можно с уверенностью сказать, что она использует их, особенно делая низкие пучки», — отметила эксперт.

В подтверждение своих слов юзерша привела несколько снимков герцогини, где можно разглядеть очертания упомянутого ею аксессуара, который фиксирует волосы. «Мне кажется, это гениальное решение», — заключила стилистка.

В мае звездный парикмахер-стилист из Великобритании Джордж Нортвуд раскрыл секрет идеальной укладки супруги принца Гарри Меган Маркл. «Чтобы получить прическу в стиле Меган Маркл, надо сначала высушить волосы феном, а затем уложить их круглой расческой или щипцами, завив концы. Таким образом, вместо пляжной взъерошенной волны вы получите аккуратно уложенные локоны», — рассказал Нортвуд.

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Алина Гостева
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