Раскрыт секрет идеальной укладки Меган Маркл

Стилист Нортвуд назвал завивку волос щипцами секретом укладки Меган Маркл

Звездный парикмахер-стилист из Великобритании Джордж Нортвуд раскрыл секрет идеальной укладки супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

По словам специалиста, прическа, которую носит герцогиня Сассекская, называется «скульптурная волна» и ее не стоит путать с укладкой «пляжные волны». «Чтобы получить прическу в стиле Меган Маркл, надо сначала высушить волосы феном, а затем уложить их круглой расческой или щипцами, завив концы. Таким образом, вместо пляжной взъерошенной волны вы получите аккуратно уложенные локоны», — рассказал Нортвуд.

Кроме того, стилист дал читателям несколько рекомендаций, как сделать пряди более блестящими и свести к минимуму их ломкость. «Сначала надо нанести спрей для объема на корни, затем — увлажняющий крем на середину длины волос и только тогда приступить к сушке феном. После того как вы высушили и распрямили локоны феном, возьмите щипцы с круглой насадкой или круглую расческу и начните завивать их в волну», — объяснил он.

Ранее в мае британские стилисты показали способ Кейт Миддлтон выглядеть моложе с помощью прически. Известно, что сейчас монаршая особа, как правило, заправляет передние пряди волос за уши. По мнению англичанки Лили Джеффрис, данный метод помогает открыть и акцентировать черты лица. Таким образом подчеркиваются линии подбородка и скул, а также повышается внимание к глазам, уточнила специалистка.