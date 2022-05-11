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Раскрыт секрет молодости Кейт Миддлтон

В Daily Mail показали способ Кейт Миддлтон выглядеть моложе с помощью прически

Фото: Jane Barlow / Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин показала простой способ выглядеть моложе с помощью прически. Секрет молодости знаменитости раскрыли британские стилисты в интервью Daily Mail.

Известно, что ранее Кейт Миддлтон отдавала предпочтение объемным укладкам, однако, присоединившись к королевской семье, сменила имидж на более элегантный и сдержанный. По словам экспертов, сейчас монаршая особа, как правило, заправляет передние пряди волос за уши. Например, таким способом она часто пользовалась во время тура по Карибским островам, чтобы сохранить опрятный внешний вид в условиях влажного климата.

По мнению англичанки Лили Джеффрис, данный метод помогает открыть и акцентировать черты лица. Таким образом подчеркиваются линии подбородка и скул, а также повышается внимание к глазам, уточнила специалистка.

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Ведущий стилист Ник Уиллис, в свою очередь, утверждает, что классический пробор по центру и заправленные за уши пряди делают образ непринужденным, но в то же время утонченным. «Эта прическа в стиле 1970-х с длинными волосами особенно актуальна для лета. Кроме того, она проста в уходе, выглядит стильно и подходит для любого случая», — заключил он.

Ранее в мае пользователи сети обнаружили двойника Кейт Миддлтон. Сходством с герцогиней Кембриджской поразила австралийская художница Бриттани Диксон. Девушка призналась, что относится к такому сравнению положительно, так как восхищается монаршей особой. Кроме того, австралийка подала заявку на участие в шестом сезоне сериала «Корона», создатели которого в данный момент ищут актрису на роль жены принца Уильяма.

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Полина Гераскина
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