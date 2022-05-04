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В сети нашли двойника Кейт Миддлтон

Daily Mail: австралийская художница Бриттани Диксон поразила сходством с Кейт Миддлтон

Фото: @brittanyвixonart / TikTok

Австралийская художница Бриттани Диксон поразила пользователей сети своим сходством с Кейт Миддлтон. Историю девушки нашли и опубликовали журналисты Daily Mail.

Диксон призналась, что впервые ее сравнили с герцогиней Кембриджской несколько лет назад, однако в последнее время ее все чаще называют двойником монаршей особы. Она также подчеркнула, что относится к этому положительно, так как восхищается супругой принца Уильяма.

Как сообщается в материале, девушка подала заявку на участие в шестом сезоне сериала «Корона» на Netflix, посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Жительница Квинсленда заполнила анкету и сняла видеовизитку, в которой рассказала своем увлечении живописью. «Посмотрим, что из этого выйдет, если, конечно, они это увидят. В любом случае, спасибо вам за комплименты», — высказалась двойник герцогини Кэтрин.

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Подписчики блогерши уверены, что именно она получит роль в сериале. «Ты художница. А Кейт изучала историю искусства в университете и увлекается фотографией», «Дорогая, желаю удачи! Твои манеры так же элегантны, как у Кейт», «Больше никакой живописи! Ты должна переехать в Великобританию и занять свое место во дворце», — комментировали юзеры.

Ранее, в марте, двойник Кайли Дженнер Джулия Медейрос раскрыла простой способ увеличить ягодицы без операций. Девушку считают копией американской телезвезды из-за ее длинных темных волос, пухлых губ, роста и телосложения. Блогерша утверждает, что форма и объем ягодиц напрямую зависят от ношения нижнего белья.

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Полина Гераскина
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