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Двойник Кайли Дженнер раскрыла простой способ увеличить ягодицы без операций

Модель Джулия Медейрос рассказала, что смогла увеличить ягодицы, перестав носить белье

Фото: Shutterstock

22-летняя модель Джулия Медейрос (Julia Medeiros), получившая прозвище «бразильская Кайли Дженнер», раскрыла простой способ увеличить ягодицы без хирургического вмешательства. Об этом сообщает The Sun.

Девушку считают двойником американской предпринимательницы из-за ее длинных темных волос и пухлых губ. Кроме того, Медейрос практически одного роста с Дженнер и обладает схожей фигурой.

По словам модели, добиться таких же больших и упругих как у телезвезды ягодиц она смогла без помощи пластических операций. Она утверждает, что достигла необходимого эффекта, перестав носить нижнее белье.

«Я чувствую, что моя попа увеличилась в размерах (...) Когда я перестала носить трусики, стал хорошо виден контур моего тела. Нижнее белье не позволяло показать мой настоящий размер», — рассказала девушка в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), на который подписаны более 14 тысяч человек.

Медейрос также рассказала, что после увеличения ягодиц улучшилась ее сексуальная жизнь, она стала чувствовать себя гораздо комфортнее в повседневной жизни. «Вот почему я поддерживаю движение без трусиков в социальных сетях», — добавила модель.

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Варвара Кошечкина
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